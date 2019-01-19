Руні назвав ідеального тренера для Манчестер Юнайтед

Екс-форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні знайшов найкращого керманича для колишнього клубу.

"Перш за все, звичайно, варто дати можливість Сульшеру і подивитися на результати його роботи. Але якби у мене була можливість призначити тренера Манчестер Юнайтед, я б зробив усе можливе, щоб ним став Почеттіно.

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Манчестер Юнайтед в останні 20-30 років будується на молодих гравцях. Думаю, Почеттіно вміє отримувати максимум від своїх гравців, незалежно від того молоді вони чи старші. Все вказує на високу кваліфікацію тренера", – цитує Руні Sky Sports.

Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер розпочав свій шлях на посаді тренера МЮ з 6-ти поспіль перемог.

Після 22-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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