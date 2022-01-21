"Я такий самий, як і всі інші – читаю ці чутки в соціальних мережах і газетах. Звичайно, Евертон – це клуб, в якому я виріс, і за який я вболіваю. Мені приємно, що моє ім'я фігуруєу цих новинах.

Миколенко пропустив перше тренування під орудою нового тренера Евертона – англійські фанати вивідали неофіційну причину

Втім, Евертон добре знає – щоб зв'язатися зі мною, спочатку потрібно розмовляти з моїми агентами. Всі люблять казки, але зараз я зосереджений на завтрашній грі Дербі. Я повинен ставитися до нинішньої роботи з повагою.

Ніхто з Евертона мені не телефонував, тому я не дозволяю нічому відволікати мене від роботи. Більше нічого не можу сказати", – заявив Руні у коментарі Sky Sports.

Юве перевіряє чемпіонські амбіції Мілана, Ярмола хоче засмутити Роналду, Джеррард проти Миколенка – анонс вікенду