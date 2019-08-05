Руні може повернутись в Англію у статусі граючого тренера

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні може перейти у Дербі Каунті.

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні веде перемовини з керівництвом Дербі Каунті щодо переходу в англійський клуб у статусі граючого тренера, повідомляє The Telegraph.

Руні зробив посміховисько із суперників та забив 13-й гол у сезоні

У випадку переходу, екс-нападник Манчестер Юнайтед увійде до тренерського штабу Філіппа Коку, який замінив у Дербі Каунті Френка Лемпарда.

Нагадаємо, Вейн Руні більшу частину своєї кар'єри провів у Манчестер Юнайтед, проте є вихованцем Евертона. Нападник перейшов у ДС Юнайтед минулого літа.