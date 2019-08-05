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Руні може повернутись в Англію у статусі граючого тренера

21:31 286 Читать на русском
Руні може повернутись в Англію у статусі граючого тренера
Вейн Руні / ДС Юнайтед

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні може перейти у Дербі Каунті.

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні веде перемовини з керівництвом Дербі Каунті щодо переходу в англійський клуб у статусі граючого тренера, повідомляє The Telegraph.

Руні зробив посміховисько із суперників та забив 13-й гол у сезоні

У випадку переходу, екс-нападник Манчестер Юнайтед увійде до тренерського штабу Філіппа Коку, який замінив у Дербі Каунті Френка Лемпарда.

Нагадаємо, Вейн Руні більшу частину своєї кар'єри провів у Манчестер Юнайтед, проте є вихованцем Евертона. Нападник перейшов у ДС Юнайтед минулого літа.

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Теги
Трансфери Вейн Руні Вейн Руні Англія Дербі Каунті Дербі Каунті Трансфери Чемпіонату Англії ДС Юнайтед ДС Юнайтед
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