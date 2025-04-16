Керівництво Блекберн Роверс незадоволене роботою наставника команди Валер'єна Ісмаеля і збирається його замінити. Як інформує talkSPORT, на посаду головного тренера розглядається Вейн Руні.

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Під керівництвом Ісмаеля Блекберн переміг лише одного разу у 8 поєдинках і йде тільки на 10-й сходинці в Чемпіоншипі.

Раніше цього сезону Руні був звільнений із Плімута, який замикає турнірну таблицю Чемпіоншипа. Наразі легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії працює телеекспертом.

У сезоні 1994/95 Блекберн виграв АПЛ.

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