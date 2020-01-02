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Руні може дебютувати за Дербі Каунті сьогодні – англієць підписав контракт ще в листопаді

13:12 80 Читать на русском
Руні може дебютувати за Дербі Каунті сьогодні – англієць підписав контракт ще в листопаді
Вейн Руні та Філліп Коку / фото ФК Дербі Каунті

Форвард Дербі Каунті Вейн Руні сьогодні може вперше з'явитись на футбольному полі після відходу з ДС Юнайтед.

"Якщо у вашому складі є гравець з якостями, кар'єрою та досвідом, як у Вейна Руні, то ви повинні бути дуже щасливі.

Руні офіційно став гравцем Дербі Каунті

Наразі у нас є декілька травм та дискваліфікацій, тому він має хороші шанси опинитись у стартовому складі. Вейн готовий, і він може вийти у старті.

Ми знаємо, що очікування від гри Руні високі, і нам потрібно дати йому ігровий час. Важливо якнайшвидше залучити його до команди, щоб ми могли набрати оптимальну форму", – цитує головного тренера Коку офіційний сайт Дербі Каунті.

Нагадаємо, угода з екс-форвардом Манчестер Юнайтед, Евертона та ДС Юнайтед розрахована на 18 місяців. За її умовами, Руні поєднуватиме ігрову кар'єру з роботою в тренерському штабі Дербі Каунті.

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Теги
Вейн Руні Вейн Руні Англія Філліп Коку Філліп Коку Дербі Каунті Дербі Каунті
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