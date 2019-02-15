Руні має проблеми з алкоголем – дружина легендарного форварда погрожує покинути його

Екс-форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні має серйозні проблеми із алкогольною залежністю.

Дружина форварда ДС Юнайтед Вейна Руні Колін вимагає від чоловіка пройти курс лікування від алкогольної залежності, повідомляє The Sun.

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Колін Руні шантажує екс-форварда збірної Англії, що піде від нього, якщо Вейн не погодиться на лікування.

Варто відзначити, що Руні часто потрапляв у неприємні ситуації під впливом спиртних напоїв.

В минулому сезоні МЛС 33-річний форвард провів 21 матч, в яких відзначився 12-ма голами та 6-ма асистами.

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