Руні красивим голом зі штрафного та асистом допоміг Дербі Каунті розгромив Сток Сіті

Дербі Каунті розбив Сток Сіті в рамках 30-го туру Чемпіоншипу, а одним з головних героїв став Вейн Руні.

Чемпіоншип 2019/20. 30-й тур

Дербі Каунті – Сток Сіті – 4:0

Голи: Вегхорн, 21, Мартін, 24, Руні, 67, Богл, 74

Дербі Каунті розгромив Сток Сіті. В першому таймі Вегхорн та Мартін за 3 хвилини оформили комфортну перевагу в першому таймі. А по перерві головною дійовою особою став легендарний англійський форвард Вейн Руні. Спочатку "шрек" класним ударом зі штрафного зробив перевагу розгромною, а трохи згодом асистував Боглу, який поставив крапку в матчі.

Руні відзначився дебютним голом за Дербі

Таким чином, Дербі набрав 40 очок та піднявся на 13 позицію, Сток Сіті з 31 пунктом залишився поблизу зони вильоту.