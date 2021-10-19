Вейн Руні виявив бажання стати головним тренером Ньюкасла, повідомляє ChronicleLive.

Дербі Каунті покараний за неплатоспроможність – команда Руні осіла на дні Чемпіоншипа з мінусом очок

Якщо нові власники "сорок" вирішать звільнити чинного наставника Стіва Брюса вже зараз, то Руні готовий навіть тимчасово попрацювати у клубі, поки шукатимуть нового фахівця. Нагадаємо, зараз Вейн Руні очолює Дербі Каунті, який перебуває у скрутному становищі на дні турнірної таблиці Чемпіоншипу.

Нагадаємо, аравійські шейхи нещодавно придбали Ньюкасл і анонсували потужні інвестиції у клуб.

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