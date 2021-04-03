Іноді навіть хороші результати можуть стати причиною втрати роботи.

Звільнення головного тренера румунського клубу Залеу Маріуса Паски викликало чималі подивування у світі. Точніше не саме звільнення, а причина.

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Наставник вивів свою команду на першу сходинку третього дивізіону Румунії, що викликало сильне незадоволення босів клубу, повідомляє у своєму Твіттері журналіст Емануель Рошу.

"Що ти робиш, хлопче? Ти хочеш отримати підвищення у класі?" – цитує Паска слова керівництва клубу.

До слова, після 13-ти турів румунського чемпіонату Залеу з 27 очками йде першим і випереджає найближчого переслідувача на один бал.

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