58-річний італієць несподівано пішов з посади алленаторе "студентів". Про відставку повідомляє офіційний сайт клубу.

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Наразі Універсітатя посідає 1-ше місце в другому за силою дивізіоні Румунії, маючи в активі 17 очок після семи турів. Наполі покинув Крайову з особистих причин, контракт розірвано за обопільною згодою. Ця відставка стала вже сьомою для фахівця за час роботи з Універсітатьою. Раніше він працював з командою у 2004-му, 2007-2009 роках, у 2011-му, у 2013-2014 рр., 2017-2018 рр., 2018-2019 рр. і з 2020-го.

Ніколо Наполі розпочав ігрову кар'єру на початку 80-х в Мессіні, а в 1987-1991 рр. захищав кольори Ювентуса та здобув зі "Старою синьйорою" Кубок Італії та Кубок УЄФА.

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