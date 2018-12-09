Румунський агент підтвердив, що Динамо цікавиться хавбеком Олару

Румунський агент Аркадій Запорожану розповів про команди, які зацікавленні у трансфері Даріуса Олару.

"Олару може стати золотим для Газ-Метану. Він цікавий не тільки Стяуа, є ще три команди. Уже не раз говорилося про те, що його в останніх матчах переглядає київське Динамо.

Динамо продовжує цікавитись румунським хавбеком Олару

Але я думаю, що до літа він клуб не змінить. Ми сподіваємося, що молодіжна збірна проявить себе на молодіжному Євро, що дозволить Олару збільшити свою трансферну вартість. Це ризик, але він може себе виправдати", – сказав Олару fanatik.ro.

Цього сезону 20-річний Олару провів за Газ-Метан 16 матчів у чемпіонаті Румунії, забив 1 гол та віддав три гольові передачі. Тransfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.

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