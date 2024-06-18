Поєдинок збірної України на Євро-2024 проти Румунії ознаменувався нефутбольним скандалом. Румунські вболівальники нібито вигукували кричалки про російського диктатора Володимира Путіна.

Після гри у соцмережах став віруситись відео ролик, на якому румунські фанати вигукують "Путін", що вже спричинило скандал.

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Втім, видання Orangesport.ro спростовує це, зазначаючи, що це відео – фейк. Зазначається, що все пішло з італійської La Gazzetta dello Sport, яка поширила відео в своїй статті від акаунта Censored Men у твіттері. До ролика прикріпили звук, зробивши імітацію того, що фанати вигукують "Путін". Цікаво, що в твіттері вже зробили примітку, в якій вказується, що це відео – фейк.

Нагадаємо, збірна Румунії шокувала Україну, розгромивши в першому матчі групового етапу (3:0). Голами за румунів відзначились Станчу, Разван Марін і Дрегуш.

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