"Попри результат спарингів з Болгарією (0:0) та Ліхтенштейном (0:0), чемпіонат Європи є чемпіонатом Європи, все зміниться і я впевнений, що гравці матимуть інший вигляд. Я вірю в хлопців.

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Навіть якщо теоретично у нас немає шансів, але гравці виглядатимуть по-іншому – можемо сподіватися на перемогу з Україною. Але хорошим стартом для нас буде і нічия. Однак ми повинні бути відвертим – якщо Україна переможе, то Румунія на 99% повернеться додому.

Усі кажуть, що ми можемо перемогти Словаччину, але у них також є 4-5 дуже хороших індивідуальних гравців, не кажучи вже про Бельгію. Україна, гру якої я бачив, це сила! Які у неї футболісти! Навіть попри проблеми "синьо-жовтих" у товариських матчах. Румунії головне не програти першу гру", – цитує Міріуце Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, серед найвідоміших команд, за які виступав Васіле – бухарестське Динамо, італійська Парма, угорський Ференцварош тощо. У тренерському доробку 55-річного фахівця німецький Енергі, румунські ЧФР Клуж, Динамо Б і Конкордія, угорська Кішварда та інші.

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