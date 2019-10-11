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Румунія U-21 – Україна U-21 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Румунія U-21 – Україна U-21 – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Румунія U-21 – Україна U-21 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Молодіжна збірна України поступилася одноліткам з Румунії у матчі відбору до Євро-2021. Дивіться відео голів та огляд матчу Румунія U-21 – Україна U-21 на Футбол 24.

75’ Олімпіу Моруцан
81’ Адріан Петре
90+4’ Адріан Петре
 
75’ Олімпіу Моруцан
81’ Адріан Петре
90+4’ Адріан Петре

Румунія U-21 завдяки голам Олімпіу Моруцана та дублю Адріана Петре здобула заслужену перемогу над Україною. Підопічні Руслана Ротаня пропустили три голи впродовж останніх 15-и хвилин поєдинку.

Україна зазнала розгромної поразки від Румунії в матчі відбору до Євро-2021 U-21

Перемога у звітному матчі дозволила румунам набрати три очки й зрівнялася із "синьо-жовтими" в турнірній таблиці групи В. До другого місця залишається стільки ж.

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Румунія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2021
10 жовтня
6917
Теги
Світ Відеоновини Україна U-21 Україна U-21 Збірна України U-21 Румунія U-21 - Україна U-21 Румунія U-21 Румунія U-21
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