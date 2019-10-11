Румунія U-21 – Україна U-21 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Молодіжна збірна України поступилася одноліткам з Румунії у матчі відбору до Євро-2021. Дивіться відео голів та огляд матчу Румунія U-21 – Україна U-21 на Футбол 24.

Румунія U-21 завдяки голам Олімпіу Моруцана та дублю Адріана Петре здобула заслужену перемогу над Україною. Підопічні Руслана Ротаня пропустили три голи впродовж останніх 15-и хвилин поєдинку.

Україна зазнала розгромної поразки від Румунії в матчі відбору до Євро-2021 U-21

Перемога у звітному матчі дозволила румунам набрати три очки й зрівнялася із "синьо-жовтими" в турнірній таблиці групи В. До другого місця залишається стільки ж.