Румунія U-21 – Україна U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021

Молодіжна збірна Румунії приймає одноліток з України в рамках відбору до Євро-2021 U-21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору Євро-2021 Румунія U-21 – Україна U-21 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Чемпіон світу U-20 Чех розповів, що молодіжна збірна України рівняється на команду Шевченка
Стартові склади
Румунія U-21: Влад – Бобоц, Чіндріс, Пашкану, Велізар – Оайде, Балюца, Морутан – Ман, Гане, Драгуш
Запасні: Аойані, Міхайла, Петре, Чоботаріу, Марін, Оларе, Раціу, Чобану, Нейчутеску
Україна U-21: Білик – Попов, Чеберко, Биков – Мілованов, Лєднєв, Чех, Шапаренко, Дубінчак – Топалов, Русин
Запасні: Кучерук, Бондар, Смирний, Кожушко, Супряга, Мудрик, Алібеков, Конопля, Цітаішвілі
Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на матчі проти Румунії та Греції – є несподіванки