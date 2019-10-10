toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Румунія U-21 – Україна U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021

19:25 1089 Читать на русском
Румунія U-21 – Україна U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021
Румунія U-21 – Україна U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021

Молодіжна збірна Румунії приймає одноліток з України в рамках відбору до Євро-2021 U-21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч відбору Євро-2021 Румунія U-21 – Україна U-21 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Чемпіон світу U-20 Чех розповів, що молодіжна збірна України рівняється на команду Шевченка

Стартові склади

Румунія U-21: Влад – Бобоц, Чіндріс, Пашкану, Велізар – Оайде, Балюца, Морутан – Ман, Гане, Драгуш

Запасні: Аойані, Міхайла, Петре, Чоботаріу, Марін, Оларе, Раціу, Чобану, Нейчутеску

Україна U-21: Білик – Попов, Чеберко, Биков – Мілованов, Лєднєв, Чех, Шапаренко, Дубінчак – Топалов, Русин

Запасні: Кучерук, Бондар, Смирний, Кожушко, Супряга, Мудрик, Алібеков, Конопля, Цітаішвілі

Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на матчі проти Румунії та Греції – є несподіванки

blog_ava
"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру
12:00
6126
Теги
Головне Україна U-21 Україна U-21 Збірна України U-21 Румунія U-21 - Україна U-21 Румунія U-21 Румунія U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук