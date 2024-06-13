Українська аудиторія дізналася, під чиї голоси буде дивитися перший матч рідної збірної на Євро-2024.

Гру першого туру Румунія – Україна на MEGOGO прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес, інформує сайт медіасервісу.

Україна офіційно отримала трансляторів Євро-2024

Обоє після повномасштабного вторгнення мобілізувались до лав ЗСУ, але періодично повертаються до звичної роботи. Нагадаємо, що в Україні частину матчів Євро-2024 також покажуть на місцевих телеканалах "Суспільного" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.).

Перший матч чемпіонату Європи відбудеться вже завтра (14 червня). Турнір відкриють Німеччина та Шотландія, стартовий свисток о 22:00. Розклад матчів України в групі Е – Румунія (17 червня), Словаччина (21-го) та Бельгія (26-го).

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