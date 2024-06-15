УЄФА оголосив суддів на дуель між румунською та українською командами.

Стартовий матч Євро-2024 у групі Е між Румунією та Україною обслуговуватиме шведська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері виступить 35-річний Гленн Нюберг. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Махбод Бейгі та Андреас Седерквіст. Резервним арбітром буде Еспен Ескос з Новегії, а за VAR відповідатиме нідерландець Роб Діперінк.

До слова, з українськими командами Нюберг перетинався двічі у своїй кар'єрі: у сезоні 2022/23 у кваліфікації Ліги чемпіонів він зафіксував безгольову нічию між Динамо і Фенербахче, а за два місяці, у вересні 2022-го судив поєдинок групового етапу ЛЧ між Шахтарем та Селтіком (1:1).

Нагадаємо, дуель між Україною та Румунією відбудеться 17 червня у Мюнхені. Початок матчу о 16:00.

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