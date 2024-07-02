Румунія – Нідерланди: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024
17:50 - Читать на русском
Румунія та Нідерланди зіграють матч 1/8 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Румунія – Нідерланди в Мюнхені стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.
Румунія – Нідерланди: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024
Стартовий склад Румунії:
Нідерландів:
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