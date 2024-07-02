Збірна Румунії в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 зіграє з Нідерландами. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поки всі захоплювалися Грузією, називаючи її головною сенсацією Євро-2024, Румунія фінішувала першою у своїй групі. Можливо, за рівнем гри команда Едварда Йорданеску не заслуговувала на лідерство у квартеті, але сповна скористалася своїм шансом. Румуни провели одну яскраву гру на турнірі, розгромивши збірну України 3:0, та завдяки їй пробилися до плей-офф. Настав час доводити невипадковість потрапляння в 1/8 фіналу.

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На Євро-2024 вдосталь несподіваних результатів і збірна Румунії не проти продовжити цю тенденцію. Тим більше, у суперниках в 1/8 фіналу Нідерланди, які також не вражають. Вистраждана перемога над Польщею, нічия з блідою Францією та поразка Австрії – від "ораньє" також чекають більшого. Парадоксально, та в зустрічі лідера групи Е (Румунії) та третьої команди групи D (Нідерландів) безумовним фаворитом буде команда, котра вийшла у плей-офф завдяки потраплянню до четвірки найкращих серед третіх місць.

Румуни лише одного разу перемагали Нідерланди – ще 2007-го. Натомість в інших 13-ти поєдинках тотальну перевагу мали "ораньє", котрі виграли десять матчів. Різниця забитих та пропущених м’ячів тільки підтверджує цю домінацію. Румунія відзначилася лише тричі, пропустивши при цьому 29 голів. Зрештою, донедавна Нідерланди не програвали Австрії з 1990-го. Чим все закінчилося у третьому турі групового етапу, зайвий раз нагадувати не треба.

До речі, про голи. Лідери своїх збірних – Коді Гакпо та Разван Марін – закінчили груповий етап у топі бомбардирів турніру з двома результативними ударами. Їхні конкуренти Іван Шранц та Джамал Мусіала вже відзначилися у своїх матчах 1/8 фіналу. Якою буде відповідь румуна та нідерландця?

Meilleurs buteurs #EURO2024



Schranz

Musiala

Mikautadze

Havertz

Gakpo

Marin

Füllkrug #ENGSVK pic.twitter.com/2JJ5A4cf6b — UEFA EURO 2024 (@EURO2024FRA) June 30, 2024

Безумовно румуни підлаштовуватимуться під суперника. Команда Едварда Йорданеску не любить контролювати м’яч і виконала найменшу кількість передач серед усіх учасників Євро-2024. До того ж вони є головним аутсайдером за точністю цих пасів у відсотковому еквіваленті (77,2%).

Тренерський штаб збірної Румунії не зможе використати свого лівого захисника – у Нікушора Банку дискваліфікація. Найбільш очевидний варіант на заміну – Деян Сореску. У Нідерландів таких кадрових проблем немає. Більше того, лише два гравці висять на картці (Джерді Схаутен і Джої Верман).

Рональд Куман та його команда отримали чимало критики за підсумками групового етапу. Звичайно, рівень розчарування від гри Нідерландів є набагато меншим, ніж у випадках з Англією та Італією, але "ораньє" теж, м’яко кажучи, не вразили. Номінально Нідерланди отримали одного з найбільш зручних суперників у плей-офф. Особливо, якщо враховувати вихід в 1/8 фіналу з третього місця.

? - The EURO 2024 group stage is wrapped up. Based on Gracenote's updated predictions, Spain (17%) are favourites to win the trophy, ahead of hosts Germany (12.8%) and Netherlands (11.6%). Check our forecast! #EURO2024 pic.twitter.com/TAMiuiIMAW — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 26, 2024

З іншого боку, Нідерланди продемонстрували, що можуть бути гнучкими. Вони якісно захищалися проти Франції (0:0) у формації 4-2-3-1, що трансформувалася у 4-5-1, та багато атакували з Австрією (2:3) у схемі 4-3-3. Випади австрійців були гострішими, та підопічні Кумана частіше били по воротах і не програли супернику в кількості створеного (xG 1,49 проти 1,48).

Нідерланди за всіма параметрами переважали Польщу, але довго не могли забити вирішальний гол (це вдалося Вауту Вехгорсту тільки на 83-й хвилині). Ймовірно, матч проти Румунії буде схожим за стилістикою. Але доводити справу до нервової кінцівки не варто. З Австрією така тактика виявилася провальною.

Орієнтовні склади на матч Румунія – Нідерланди

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Бурке, Сореску – Ман, М. Марін, Р. Марін, Станчу, Хаджі – Дрегуш

Нідерланди: Вербрюгген – Дюмфріс, ван Дейк, де Лігт, Аке – Схаутен, Рейндерс – Фрімпонг, Сімонс, Гакпо – Депай.

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