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Румунія – Литва – 3:0 – відео голів та огляд матчу

09:50 579 Читать на русском
Румунія – Литва – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Румунія – Литва – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Румунія перемогла Литву у 5 турі дивізіону D Ліги націй (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі 4 групи дивізіону С Румунія приймала аутсайдера квартету – Литву. Господарі не дали шансу прибалтам.

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Рахунок на табло після фінального свистка – 3:0. Литва має 0 очок та вилітає у дивізіон D. Румунія на 2 місці з 9 балами.

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Ліга націй, дивізіон С, група 4

Румунія – Литва – 3:0

Голи: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65

Ліга націй5 тур

Румунія - Литва: Субота 17 листопада 2018

Румунія
Матч завершено
3 : 0
Литва
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Литва Литва Румунія Румунія Відеоновини Ліга націй Румунія - Литва
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