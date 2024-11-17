Матч 5-го туру Ліги націй між Румунією та Косовом завершився скандалом. Коли до фінального свистка залишалася хвилина, гості демонстративно покинули поле, мотивувавши свою поведінку дискримінаційною поведінкою вболівальників.

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Пізніше представники Косово повідомили, що місцеві фани принижували гідність футболістів, скандуючи гасло "Косово – це Сербія". Також представник збірної Румунії нібито напав на одного з гравців суперника. Натомість румунська сторона стверджує, що нічого подібного не сталося, і косовари пішли з поля "за несприятливого для них рахунку".

Тож УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти обох федерацій, повідомляє BBC Sport. Додаткову інформацію Союз пообіцяв оприлюднити згодом.

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