Румменігге жорстко розкритикував Bild через неправдиві публікації про Баварію

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге розкритикував місцеве видання Bild, яке, на його думку, регулярно публікує недостовірну інформацію про клуб та футболістів команди.

"Ми зібралися в понеділок, після гри Німеччини з Нідерландами. Те, що ми прочитали в пресі, було лише зведенням рахунків, особливо з гравцями Баварії. Це неприйнятно.

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Я навіть не можу передати, що писали про Нойєра. Він чотири рази визнавався найкращим воротарем року, створив, без перебільшення, свій стиль гри. А що пишуть про Бойтенга і Хуммельса... Схоже, ці експерти забули, що таке гідність і порядність.

Хочу також нагадати, що Німеччина виграла ЧС-2014 багато в чому завдяки гравцям Баварії.

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Ще три тижні тому все було в порядку, але ось ми не виграємо 4 матчі поспіль, і світ розвалюється на шматки. Немає ніяких причин так ставитися до команди.

Ми більше не будемо миритися з цим. Ми направили вимогу про припинення протиправних дій групи Springer (Bild). У ЗМІ з'являлася недостовірна інформація про операцію Корентена Толіссо, про Джайдона Санчо, якого ми нібито відмовилися купувати рік тому.

Ми будемо захищати наших футболістів і тренера", – цитує Румменігге FourFourTwo.