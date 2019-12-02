Румменігге розповів про трансфер Мане у Баварію

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге пригадав, як свого часу баварський клуб намагався підсилитись форвардом збірної Сенегалу Садьйо Мане.

"Ми були серйозно зацікавлені в Мане, але чомусь не змогли оформити його трансфер. Спочатку він поїхав в Саутгемптон, а потім уже в Ліверпуль. Це ганьба для нас", – цитує керівника мюнхенського клубу німецьке видання Bild.

Мане зізнався, в якому клубі хотів би завершити кар’єру

Нагадаємо, Мане розпочав свою футбольну кар’єру у французькому клубі Мец в 2010 році. Згодом виступав за Зальцбург (2012–2014 рр.) та Саугтгемптон (2014–2016 рр.). З 2016 р. і до тепер захищає кольори Ліверпуля.

У поточному сезоні сенегальський нападник взяв участь в 14 матчах чемпіонату Англії, забивши 8 голів і віддавши 4 результативні передачі.

Ліверпуль у меншості здолав Брайтон, Тоттенхем переміг Борнмут, Уотфорд поступився Саутгемптону: 14-й тур АПЛ, субота