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Румменігге розповів про трансфер Мане у Баварію

14:40 438 Читать на русском
Румменігге розповів про трансфер Мане у Баварію
Садьйо Мане / ФК Ліверпуль

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге пригадав, як свого часу баварський клуб намагався підсилитись форвардом збірної Сенегалу Садьйо Мане.

"Ми були серйозно зацікавлені в Мане, але чомусь не змогли оформити його трансфер. Спочатку він поїхав в Саутгемптон, а потім уже в Ліверпуль. Це ганьба для нас", – цитує керівника мюнхенського клубу німецьке видання Bild.

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Нагадаємо, Мане розпочав свою футбольну кар’єру у французькому клубі Мец в 2010 році. Згодом виступав за Зальцбург (2012–2014 рр.) та Саугтгемптон (2014–2016 рр.). З 2016 р. і до тепер захищає кольори Ліверпуля.

У поточному сезоні сенегальський нападник взяв участь в 14 матчах чемпіонату Англії, забивши 8 голів і віддавши 4 результативні передачі.

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Теги
Англія Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Карл-Хайнц Румменігге Саутгемптон Саутгемптон Садьйо Мане Садьйо Мане
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