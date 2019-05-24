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Румменігге не сумнівається, хто тренуватиме Баварію в наступному сезоні

24 травня 21:50 644 Читать на русском
Румменігге не сумнівається, хто тренуватиме Баварію в наступному сезоні
Карл-Хайнц Румменігге та Ніко Ковач / Фото ФК Баварія

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге прокоментував чутки про заміну Ніко Ковача на тренерському містку німецького гранда.

 

"Було б божевіллям прив'язувати питання про майбутнє Ковача до однієї гри. У нас немає з ним ніяких проблем. Все просто. Ніхто не сумнівається, що він буде нашим тренером в наступному сезоні.

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Нинішню кампанію можна вважати успішною для Ніко, враховуючи, що він очолює Баварію перший рік. Поки він молодий і відносно недосвідчений фахівець", – наводить слова Румменігге Bild.

В поточному сезоні Баварія стала чемпіоном Бундесліги, а також має шанс здобути Кубок Німеччини. Лігу чемпіонів мюнхенці покинули на стадії 1/8 фіналу, поступившись Ліверпулю.

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Карл-Хайнц Румменігге Ніко Ковач Ніко Ковач РБ Лейпциг - Баварія Баварія Баварія
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