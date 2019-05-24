Румменігге не сумнівається, хто тренуватиме Баварію в наступному сезоні

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге прокоментував чутки про заміну Ніко Ковача на тренерському містку німецького гранда.

"Було б божевіллям прив'язувати питання про майбутнє Ковача до однієї гри. У нас немає з ним ніяких проблем. Все просто. Ніхто не сумнівається, що він буде нашим тренером в наступному сезоні.

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Нинішню кампанію можна вважати успішною для Ніко, враховуючи, що він очолює Баварію перший рік. Поки він молодий і відносно недосвідчений фахівець", – наводить слова Румменігге Bild.

В поточному сезоні Баварія стала чемпіоном Бундесліги, а також має шанс здобути Кубок Німеччини. Лігу чемпіонів мюнхенці покинули на стадії 1/8 фіналу, поступившись Ліверпулю.

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