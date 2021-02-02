"Я прочитав про борги Барселони під час сніданку і мало не вдавився. Якби такі борги були у Баварії, я б не міг спокійно спати.

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Але я не думаю, що щось трапиться. Клуб на кшталт Барселони не піде на дно просто тому, що становить величезну цінність для такого регіону, як Каталонія.

У будь-якому випадку, я шкодую, що клуби можуть влізти в такі борги. Баварія була і продовжує залишатися прикладом для наслідування, особливо з огляду на те, що відбувається в Барселоні або в Італії, де вже навіть не перераховують зарплати. Ми націлені, з одного боку, на спортивні успіхи, з іншого – на стабільне економічне становище", – цитує Румменігге видання Marca.

Нагадаємо, напередодні каталонці опублікували річний фінансовий звіт, згідно з яким загальна заборгованість клубу становить понад мільярд євро – 1,173 млрд.

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