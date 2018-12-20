Румменігге: Хуммельс проведе другу частину сезону в Баварії

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге прокоментував майбутнє захисника Матса Хуммельса.

"Кілька днів тому ми спілкувалися з Матсом. Він проведе другу частину сезону в Баварії. Ми добре поговорили з ним та обговорили ситуацію. Він добре себе почуває в Мюнхені. Звичайно, коли ти не завжди граєш, з'являються чутки.

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Хуммельс хотів з нами поспілкуватися. Він пояснив свою позицію, а ми – свою. Думаю, ми прийшли до порозуміння", – цитує Румменігге goal.com.

Хуммельс перейшов у Баварію влітку 2016 року і двічі став переможцем Бундесліги.

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