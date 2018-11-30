Рукавіна: У Києві пощастило нам, в Астані – Динамо

Захисник Астани Антоніо Рукавіна прокоментував поразку своєї команди від київського Динамо в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Ми розчаровані. Ви самі бачили, як ми грали, скільки шансів у нас було... У суперників була всього одна можливість, і гол забили вони. Це футбол. Думаю, в Києві ми, можливо, не заслуговували на нічию, забивши на 90 хвилині. Сьогодні удача була не на нашому боці. Хотіли забити хоча б один гол і, можливо, далі навіть перемогти. Але, врешті-решт, не пощастило.

"Клоуни і ганьба", або Чутки про змову і "братську угоду": казахські ЗМІ про матч Астана – Динамо

Через два тижні у Франції і супернику буде потрібна перемога. Звичайно, ми будемо не просто оборонятися, а грати як сьогодні, але ще краще. Так, не пощастило, але в підсумку, сподіваюся, все складеться найкращим для нас чином.

Можливо, сьогодні був мій день, але краще б ми виграли, і я не проти був би тоді стати найгіршим гравцем матчу. Це не теніс. Індивідуальні досягнення важливі, але в командному плані я дуже розчарований.

Атмосфера на стадіоні була чудова. Ще й суперник з великими традиціями і ім'ям. Спасибі уболівальникам за те, що так добре нас підтримали, думаю, стадіон був повним. Але завжди потрібен привід для радості, і сьогодні це міг бути хоча б один гол... І одне очко в результаті", – цитує футболіста Sports.kz.

"Динамо – молодці, а соромно нехай буде експертам". Чому критика на адресу киян – пусті балачки, а Ворскла – приречена