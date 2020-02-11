"Рука Бога" у стилі Марадони на Кубку АФК – відео зухвалого гола

У матчі першого туру групового етапу Кубка АФК Церес – Свайріенг був забитий гол з порушенням правил.

На 14-й хвилині поєдинку захисник Цереса Джошуа Громміт переправив м'яч у ворота суперника рукою, але арбітр не помітив цього і зарахував гол.

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Схожий гол у 1986 році забив легендарний аргентинський нападник Дієго Марадона в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з Англією (2:1). Тоді головний арбітр також не помітив, що футболіст забив гол рукою.

В результаті дій Громміта рахунок став 2:0, а гості так і не зуміли оговтатися від потрясіння. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 4:0. Церес, набравши три очки, очолив турнірну таблицю групи G. Свайріенг з нулем на останньому, четвертому місці.