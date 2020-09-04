Дебютант української Прем'єр-ліги львівський Рух поповнив число команд, які делегували права на показ своїх матчів телеканалам "Футбол", повідомляє видання Terrikon.

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Таким чином, 11 з 14-ти команд УПЛ увійшли до офіційного телепулу.

Серед тих, хто проігнорував "Футбол" – київське Динамо, яке нещодавно оголосило про укладення річного контракту з телеканалом 2+2. Поєдинки СК Дніпро-1 транслюватиме канал УНІАН, а Зоря продовжує переговори з телетранслятором, маючи намір отримати вигідніші фінансові умови.

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