Руху загрожує болюча кадрова чистка у випадку невиходу команди до УПЛ

Шеф-продюсер телеканалів "Футбол" Іван Гресько розповів про розмову із президентом Руха Григорієм Козловським щодо комплектації команди на наступний сезон.

"Дзвонив Григорій Петрович. Розлючений суддівством в Петровому. Своя команда також не тішить. За вирішальними матчами сезону спостерігатиме з-за кордону.

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З менеджментом клубу, з тренерським складом спілкування обмежене... У разі невиконання завдання щодо підвищення у класі, на Рух чекає болюча кадрова чистка", – зазначив Гресько на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Рух має в активі 44 очки та посідає шосту сходинку турнірної таблиці, проте лідер – Інгулець – має лише на 6 пунктів більше.

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