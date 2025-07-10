"Рух офіційно звертається до Міністерства зовнішніх справ Республіки Молдова та апарату президента Республіки Молдова щодо ситуації, яка склалась з гравцем нашого клубу Бабукарром Фаалом.

Легіонер Руха не може прибути на збори команди – відома причина

Наразі громадянин Республіки Гамбія Бабукарр Фаал не може потрапити в Україну через низку бюрократичних вимог, які не дозволяють гравцеві перетнути кордон у Молдові. Це необхідно, аби транзитом через цю країну потрапити в Україну. Оскільки наші країни мають дружні та добросусідські стосунки, Рух просить врахувати складну ситуацію, яка наразі склалась в Україні, та надати Бабукарру Фаалу необхідну юридичну допомогу.

Бабукарр Фаал є офіційно зареєстрованим гравцем Рух, має посвідку на проживання в Україні. Команда потребує його перебування на базі клубу для виконання контрактних зобов’язань. Сам гравець також зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше прибути в розташування клубу та пройти навчально-тренувальні збори у складі Руху.

Відтак Рух просить відповідальні органи посприяти у вирішенні цього питання та допомогти гравцеві нашого клубу потрапити на територію України. Усі необхідні фінансові розходи на трансфер гравця та юридичні потреби клуб готовий взяти на себе", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фаал не може приїхати в Україну через візові проблеми.

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