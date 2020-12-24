Львівський Рух бажає покарати президента Інгульця Олександра Поворознюка за його вислови на адресу клубів УПЛ.

"У відеоматеріалі, опублікованому на клубному YouTube-каналі, президент Інгульця дозволяє собі бездоказові твердження на адресу Руха та інших клубів УПЛ стосовно причетності до нечесної гри.

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Цими словами, пан Поворознюк не лише піариться за рахунок інших клубів, але й завдає прямої шкоди репутації клубам, у тому числі й нашому.

Футбольний клуб Рух вже надіслав листа в Комітет етики та чесної гри з проханням відкрити провадження стосовно відповідності змісту слів Олександра Поворознюка та дати оцінку таким судженням", – йдеться у заяві на офіційному сайті Руха.

Нагадаємо, раніше Поворознюк відзначив, що Інгулець, Динамо та Шахтар – єдині клуби, які "не платять в касу".

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