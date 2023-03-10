На своєму сайті Рух офіційно повідомив про те, що команда у другому колі буде грати на Арені Львів. Усі весняні домашні ігри "жовто-чорні" проведуть на головному західноукраїнському футбольному стадіоні.

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Перший матч на Арені Львів Рух проведе вже 12 березня. На цю дату запланований матч проти Колоса в рамках 17-го туру УПЛ. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що більшість домашніх матчів у першому колі "жовто-чорні" провели на стадіоні Україна. На Арені Львів в цьому сезоні Рух зіграв чотири гри: три домашні та одну виїзну, в яких здобув одну перемогу, двічі зіграв унічию, та один раз зазнав поразки.

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