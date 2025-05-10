Команди підходили до очного протистояння, маючи майже рівну кількість очок – Верес випереджав Рух лише на один бал. Рівняни програли два попередні матчі, не зумівши забити жодного м’яча. Натомість львів’яни у минулому турі відібрали очки в Кривбаса, який претендує на єврокубки, зігравши з ним у нульову нічию.

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Уже на 13-й хвилині додаткового часу львів’яни могли відкрити рахунок – Фаал відзначився, однак арбітри скасували гол через офсайд. Цей епізод не зламав команду Пономарьова, і на 26-й хвилині Підгурський закинув м’яч на того ж Фаала, який вирвався з-поміж захисників рівнян і перекинув Кожухаря – 1:0!

Верес не мав значних можливостей для відповіді. Єдиним моментом, який можна згадати, була подача з кутового на Шевченка, який, отримавши м’яч, злету пробив з-за меж штрафної, але його удар пішов вище воріт.

Після перерви Шандрук провів одразу чотири заміни, однак господарі виглядали активніше на полі. Кучеров мав непогану можливість зрівняти рахунок, але не зміг влучити в дальній кут. Рух також мав свій шанс: Карабін залишився без опіки на дальній стійці, прокинув м’яч уперед, але не зумів переграти Кожухаря – воротар Вереса впевнено виграв дуель у ближньому бою.

Львів’яни не пробачили безрезультативності Вереса й забили вдруге. Карабін подав у центр штрафного майданчика, де Горін перестрибнув Протасевича й головою влучив точно в ліву дев’ятку, залишивши Кожухаря без шансів. Рух подвоїв перевагу.

Цей гол виявився останнім у сьогоднішньому матчі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Руха. Підопічні Пономарьова піднялись на 7-му сходинку турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в активі 37 очок, тоді як Верес на 9-му місці з 35 балами.

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