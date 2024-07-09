Літні збори, товариські матчі клубів УПЛ

Рух – Хайдук Спліт (Хорватія) – 1:3

Голи: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 66, Скоко, 72

ЛНЗ Черкаси – Оболонь – 2:0

Голи: Муравський, 84, Каплієнко, 90

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Рух на зборах у Словенії зіграв свій третій спаринг. Сьогодні суперником львівʼян став Хайдук Спліт із Хорватії. Суперник вийшов вперед вже на 29-й хвилині зустрічі. Рух зміг відповісти лише у другому таймі, коли Притула на 62-й хвилині пробив з лівої ноги у дальній кут воріт. Однак хорвати не розгубились і через 6 хвилин забили другий мʼяч у ворота Руха. Пізніше Хайдук подвоїв свою перевагу над українським клубом, встановивши остаточний рахунок 3:1.

У другому товариському матчі ЛНЗ Черкаси обіграв Оболонь. Перший тайм завершився без голів, але в другій половині зустрічі Муравський відкрив рахунок на 84-й хвилині ударом головою після подачі з лівого флангу. Наприкінці основного часу Каплієнко подвоїв перевагу команди, підібравши м’яч у штрафному майданчику та пробивши у дальній кут воріт.

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