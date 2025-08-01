Нападник Руха Олег Дзюринець вписав себе у історію, потрапивши у заявку на матч 1-го туру УПЛ проти СК Полтави.

У заявці Руха на гру з СК Полтава опинився нападник Олег Дзюринець, який народився у 2010 році. Звісно, що юний нападник не отримав місце у стартовому складі, але має шанс вийти на заміну.

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Варто додати, що 15 років Дзюринцю виповнилось трохи понад тиждень тому – лише 23 липня. Якщо він таки з'явиться сьогодні на полі, то може стати рекордсменом УПЛ, ставши наймолодшим дебютантом в історії.

До слова, Рух та СК Полтава встигли вже обмінятись голами – на 11-й хвилині Місюра забив у власні ворота, а полтавці зрівняли рахунок завдяки голу Марусича на 17-й хвилині.

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