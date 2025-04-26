Чорноморцю за будь-яку ціну необхідно було перемагати Рух, однак у рідних стінах команда провалила перший тайм. Господарі провели всього два удари, з яких більш-менш гострим був тільки один – це Мустафаєв стріляв з відскоку метрів з 19-ти. Вище воріт.

Рух же створював один момент за іншим. Перші три виявились майже ідентичними – із зони лівого центрбека / фулбека йшла довга передача (двічі від Холода, одна від Руніча), яку Климчук приймає із вриванням до карного майданчика. Вже на 2-й хвилині така атака завершилась ударом Юрія над поперечкою (м'яч впав на сітку зверху), а на 14-й Рябов стріляв з близької відстані після блокування. Рудько парирував.

На 20-й же Холод лонгболом перекинув Скибу, а Климчук з лівого краю штрафного поцілив під ближню стійку. Так львів'яни відкрили рахунок. 1:0! Перед перервою Юрій міг і дубль оформити, скориставшись обрізкою Мустфаєва й вискочивши сам на сам із Рудьком – втім, подальший удар пройшов повз ворота. А ще треба згадати постріл Підгурського із зони перед штрафний, який пролетів поруч з лівою штангою.

Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Руха. На початку другого тайму "жовто-чорні" виглядали не так цікаво – але й Чорноморець нічого не створював. Гра була сумбурною й не тішила цікавими епізодами.

Втім, остання 30-хвилинка компенсувала усі. Чорноморець великими силами пішов уперед і нарешті почав загострювати. Так, на 60-й хвилині Мустафаєв опинився на добиванні після прострілу Попова – Еміль пробивав з кількох метрів, але м'яч на лінії воріт зупинив захисник! А ще за дві хвилини одесити зрівняли рахунок.

Бутко виконав подачу з правого флангу, Попов у дотик скинув її на дальню стійку, а Хобленко замкнув. 1:1! Здавалося, зараз "моряки" зловлять кураж і підуть забивать другий.

Вони й пішли, от тільки Рух теж почав загострювати. Почався розмін моментами, у якому львів'яни відчутно переважали. До активу господарі слід занести постріл Шевцова з меж штрафного після скидки від Тоірова (Ледвій парирував), а також удар Шевцова повз ближню стійку з правого краю.

Гості за кільки хвилин до цього могли вийти вперед внаслідок подачі зі стандарту (Кітела не дотягнувся до м'яча), а на 73-й хвилині Рябов увійшов до карного майданчика й замкнув крос від Ременяка. Стійка врятувала Чорноморець! А ще через три хвилини галичани забили другий гол.

Фаал відібрав м'яч перед штрафним одеситів і віддав проникну передачу Рябову, а той потужним ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку. 1:2! Дана подія просто потопила "моряків". Підопічні Олександра Кучера вже нічого не створювали, а Рух на куражі міг і третій забити – втім, Підгурському й Фаалу при ударах з близької відстані забракло точності, а постріл Алмазбекова з лівого краю штрафного парирував Рудько.

Фінальний свисток зафіксував перемога Руха. Для львів'ян цей результат де-факто означає збереження прописки в УПЛ, в чому ніхто й не сумнівався. Чорноморець же залишився у зоні прямого вильоту, відставши від зони плей-офф на три очки. Попереду матчі з Динамо, Шахтарем, Олександрією та Ворсклою, у якої +3 від Одеси.