"У складі Руха на зборах був, а можливо, що ще і є, футболіст (не знаю, чи підписали його, чи ні), за 50% прав на якого свого часу 4 мільйони доларів заплатила Барселона! Це Лукас Патанеллі.

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Бачите, яка доля – у 16 років тебе може купувати Барселона, а через 4 роки ти опиняєшся в одній із українських команд на перегляді. Не знаю, чи підписали, чи відправили назад, але на перших тренуваннях він справив непогане враження", – повідомив журналіст Ігор Циганик у авторській програмі на YouTube.

До слова, у 2016 році каталонський клуб справді придбав половину прав на Патанеллі у Індепендьєнте, випередивши у боротьбі за гравця Реал, Челсі, ПСЖ та Порту. Аргентинця вважали мегаталановитим, але він досі навіть не дебютував на професіональному рівні.

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