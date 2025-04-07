Перший тайм у Ковалівці виявився важким для перегляду. Команди провели всього по три удари й створили лишень по одному моменту. Господарі свій шанс забити отримали аж на 3-й компенсованій хвилині, коли Третьяков пробивав з відскоку метрів з 20-ти – Ледвій перевів м'яч над поперечкою.

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Рух же свою гольову нагоду на 27-й хвилині одразу ж перетворив у взяття воріт. Едсон обігрався з Климчуком у центрі й виконав пас на лівий фланг, а Карабін звідти змістився на кут штрафного. Дещо пригальмувавши, Ярослав несподівано вгатив під дальню стійку – втім, гол одразу ж скасували через офсайд.

Бригада Дмитра Кубряка вирішила, що в цьому епізоді було положення поза грою. Чи то в момент передачі Едсона, чи то вже під час удару Карабіна – Алмазбеков перебував перед голкіпером і міг впливати на епізод. Руху допоміг VAR, який не знайшов офсайду в даній атаці, тож львів'яни вийшли вперед. 0:1!

Перед перервою Колос міг і в меншості залишитись, адже Козік відмахнувся в Слюсара й розбив хавбеку ніс. Як мінімум, Едуард претендував на жовту картку, однак Дмитро Кубряк взагалі не побачив фолу. Після матчу Віталій Пономарьов заявив, що у Слюсара є підозра на струс.

Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Руха. Руслан Костишин від гріха подалі зняв Козіка у роздягальні (на полі з'явився Владою), а також замінив нападника Болівара на Сидорова. Віталій Пономарьов, своєю чергою, випустив Горіна замість Слюсара, а трохи згодом випустив Фаала на вістря атаки (Климчук пішов відпочивати).

Другий тайм виявився ненабагато цікавішим за перший. До кінця основного часу пригадується тільки удар Алефіренка на 84-й хвилині – той хитнув захисника на краю штрафного й пробив у дальній кут. М'яч пройшов поруч з каркасом. Рух же взагалі нічого небезпечного не створив.

А от в ендшпілі зустрічі ковалівці навалились, що вилилось у потенційний скандал. Господарі двічі претендували на пенальті. Так, на 90-й хвилині Бурда пробивав головою, а м'яч влучив у високо підняту руку Слюбику. Судді вирішили, що фолу не було – ймовірно, тому що дистанція була занадто короткою, а Богдан не бачив удару з-за спини.

У компенсований же час Слюбик заблокував постріл Демченка. Спочатку Дмитро Кубряк призначив штрафний за влучання у руку, однак потім увімкнувся VAR. Центрбек Руха перебував на лінії карного майданчика, а значить треба призначати 11-метровий.

Рефері сам пішов дивитись повтор, повернувся і взагалі скасував фол – ймовірно, тому що рука була притиснутою до тіла.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу львів'ян. Вони залишились на 9-й позиції, маючи 8-очковий відрив від зони перехідних матчів, а от Колос тримається над нею лишень завдяки кращим додатковим показникам.

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