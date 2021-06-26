Рух визначився зі спаринг-партнерами на літньому зборі
26 червня 09:48 - Читать на русском
Львівський клуб продовжує підготовку до нового сезону.
Вже сьогодні, 26 червня, Рух зіграє свій перший контрольний матч після виходу з відпустки. Суперником команди Івана Федика стане аматорська Леокераміка.
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За повідомленням Meta Ratings, всі етапи підготовки до сезону 2021/22 Рух проведе на клубній базі у Винниках. Спаринг-партнерами львів'ян будуть також: Волинь (4 липня), тернопільська Нива (10 липня), Верес (11 липня) та Агробізнес (16 липня).
Нагадаємо, у минулому розіграші УПЛ Рух здобув 28 очок та фінішував на 10-й сходинці турнірної таблиці.
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