Вже сьогодні, 26 червня, Рух зіграє свій перший контрольний матч після виходу з відпустки. Суперником команди Івана Федика стане аматорська Леокераміка.

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За повідомленням Meta Ratings, всі етапи підготовки до сезону 2021/22 Рух проведе на клубній базі у Винниках. Спаринг-партнерами львів'ян будуть також: Волинь (4 липня), тернопільська Нива (10 липня), Верес (11 липня) та Агробізнес (16 липня).

Нагадаємо, у минулому розіграші УПЛ Рух здобув 28 очок та фінішував на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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