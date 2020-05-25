Рух вимагає публічних вибачень від Поворознюка – львів'яни поскаржились на скандальні висловлювання президента Інгульця

Пристрасті Першої ліги продовжують кипіти, цього разу офіційна заява пролунала від львівського Руха.

Рух звернувся офіційним листом до Комітету з етики і чесної гри УАФ щодо висловлювань президента Інгульця Олександра Поворознюка.

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Львівський клуб звинуватив Поворознюка у некоректності та неетичності риторики функціонера щодо позиції Руха про догравання сезону Першої ліги. "Жовто-чорні" вимагають публічних вибачень від президента Інгульця, в іншому випадку львів'яни погрожують позовом в суд про захист честі та гідності.

Нагадаємо, після 19-ти турів Першої ліги в УПЛ мають шанс кваліфікуватись Рух, Волинь та Минай. Інгулець перебуває на 4-й сходинці.

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