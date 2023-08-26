Палата вирішення спорів УАФ визнала правоту за Рухом у справі проти свого колишнього гравця Івана Варфоломєєва, повідомляє "ТаТоТаке".

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Зазначається, що екс-хавбек юнацької збірної України весною 2022 року неправомірно і в односторонньому порядку розірвав угоду з львів'янами, після чого виїхав за межі України та уклав контракт з ліберецьким Слованом. Згідно з рішенням Палати, футболіст зобов'язаний виплатити Руху близько 100 тис. доларів.

Наступним кроком Руха може бути позов до Палати вирішення спорів ФІФА проти Слована, який підбурював і спонукав футболіста до розірвання контракту з українським клубом.

Нагадаємо, Варфоломєєв – вихованець Карпат. До Руха приєднався у вересні 2020 року і виступав за U-19. У поточному сезоні провів у чеській Фортуна-лізі 4 матчі без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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