Рух відправить захисника у клуб Першої Ліги
14 липня 19:28 - Читать на русском
Захисник Руху Гліб Савчук продовжить свою кар'єру у хмельницькій команді.
Поділля посилить свій склад, підписавши оборонця львів'ян. Як повідомляє Sport.ua, Гліб Савчук вирушить у оренду на один сезон.
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20-річний захисник раніше виступав у Другій Лізі у складі Карпат. В минулому сезоні Савчук грав за молодіжну команду Руху U19. У 21 матчі він забив один гол.
Сезон 2023/24 в Першій лізі має стартувати 28 липня. Поділля розпочне свою кампанію з матчу проти Прикарпаття.
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