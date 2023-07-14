Захисник Руху Гліб Савчук продовжить свою кар'єру у хмельницькій команді.

Поділля посилить свій склад, підписавши оборонця львів'ян. Як повідомляє Sport.ua, Гліб Савчук вирушить у оренду на один сезон.

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20-річний захисник раніше виступав у Другій Лізі у складі Карпат. В минулому сезоні Савчук грав за молодіжну команду Руху U19. У 21 матчі він забив один гол.

Сезон 2023/24 в Першій лізі має стартувати 28 липня. Поділля розпочне свою кампанію з матчу проти Прикарпаття.

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