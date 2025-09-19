У липні до львівського Руха на перегляд приїхав панамський центральний захисник Хесус Дельгадо. Фактурний оборонець мав отримати свій шанс в контрольних поєдинках на літніх зборах, проте його перебування у Львові виявилося досить коротким, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

Рух поскаржиться в ФІФА та УЄФА через зірваний трансфер – львів'яни хочуть компенсацію

Вже у першому спарингу проти Чорноморця було помітно, що гравцю бракує потрібного рівня. Другий шанс він отримав у матчі з Епіцентром, де серія помилок призвела до пропущеного гола. Після цього тренерський штаб Івана Федика вирішив відмовитися від його послуг. Дельгадо повернувся на свою батьківщину в клуб Умесіт.

За даними порталу Transfermarkt, 24-річний панамський центрбек має ціну в 100 тисяч євро.

Епіцентр сенсаційно здолав Рух, здобувши дебютну перемогу в УПЛ – львів'яни не реалізували пенальті у доданий час