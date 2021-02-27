Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Руха.

Бандура попросив вибачення за дії у матчі з Шахтарем – голкіпер Руха влетів у Корнієнка та вилаявся на арбітрів

Бойчук приєднався до Руха у серпні минулого року. Дебют захисника вийшов розкішним – гол у матчі проти Ворскли. Втім, надалі оборонець не користувався великою довірою і в сумі награв за "жовто-чорних" лише 3 матчі.

Додамо, що Рух під час зимової паузи позбувся низки інших українських гравців – Дуця, Заставного, Брікнера, Калюжного та Парамонова.

Колос – Рух і ще два матчі УПЛ. Анонс