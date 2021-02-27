Рух відмовився від чергового українця – гол в дебютному матчі не допоміг залишитись в клубі
19:26 - Читать на русском
Захисник Ігор Бойчук завершив свої виступи у складі новачка УПЛ.
Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Руха.
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Бойчук приєднався до Руха у серпні минулого року. Дебют захисника вийшов розкішним – гол у матчі проти Ворскли. Втім, надалі оборонець не користувався великою довірою і в сумі награв за "жовто-чорних" лише 3 матчі.
Додамо, що Рух під час зимової паузи позбувся низки інших українських гравців – Дуця, Заставного, Брікнера, Калюжного та Парамонова.
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