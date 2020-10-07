Львівський клуб вирішив провести матч проти киян на домашньому стадіоні.

Рух відмовився переносити поєдинок 6-го туру з Динамо у Київ на НСК Олімпійський, повідомляє Динамоманія. Такий запит кияни робили, щоб краще підготуватись до матчу з Ювентусом у Лізі чемпіонів (20 жовтня).

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Наразі Рух розпочав продаж квитків, про що повідомив на своєму офіційному сайті. Відповідно, поєдинок відбудеться у Львові 17 жовтня о 17:00.

Раніше, перед матчем кваліфікації ЛЧ з Гентом, "біло-сині" попросили Минай про перенесення матчу УПЛ до Києва – закарпатський клуб пішов назустріч Динамо.

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