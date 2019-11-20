Рух у більшості сенсаційно поступився Гірнику-Спорт і втратив шанс стати лідером

Винниківський Рух на виїзді зазнав поразки від Гірника-Спорт в рамках 11-го туру Першої ліги.

Перша ліга, 11 тур

Гірник-Спорт – Рух – 2:1

Голи: Білий, 5 (пен.), Батюшин, 65 – Суханов, 61 (авт.)

Вилучення: Хомченко, 75

Рух завітав у Горішні Плавні, щоб провести перенесений поєдинок 11-го туру. Господарі вже на 5-й хвилині шокували львівську команду, яка в разі перемоги могла одноосібно очолити турнірну таблицю. Арбітр призначив пенальті, а Білий чітко реалізував покарання.

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На 61-й хвилині Суханов вразив власні ворота, відновивши рівновагу. Однак Гірник-Спорт дуже швидко знову вийшов вперед – відзначився Батюшин. На 75-й Хомченко залишив господарів у меншості, але Рух не спромігся скористатися чисельною більшістю.

Відтак, після 18-и турів Рух набрав 36 очок і посідає третє місце, на один пункт поступаючись Волині та Оболоні Бровар. У Гірника-Спорт тепер 27 балів і 13-а сходинка.