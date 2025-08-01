Другий матч нового чемпіонату проводили у Львові, де Рух приймав новачка – Полтаву. Це була зустріч досвідчених бійців із молодими й голодними, але з одним нюансом. Молодими виявились саме галичани, адже середній вік їхнього складу склав 22,6 років проти 27,5 у дебютанта УПЛ.

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Щоправда, за досвідом виступів у еліті полтавці відставали безнадійно. Злет цього клубу виявився настільки стрімким, що головний тренер навіть не встиг отримати ліцензію PRO – саме тому гостей формально очолював Павло Матвійченко, а не реальний босс Володимир Сисенко. Президент з цього приводу видав анекдот:

Після стартового свистка його команді було вже не до жартів. Полтава пропустила вже на 11-й хвилині. Рух провів просту, але ефективну атаку: Кітела зачепився за закидання й виконав простріл з правого флангу, який мав замикати Фаал – Місюра ж зрізав передачу у власні ворота. 1:0!

Щастя львів'ян тривало недовго. Всього через чотири хвилини гості заробили пенальті. Його привіз Холод, який зіграв рукою у власному штрафному. Марусич із "позначки" впевнено переграв Герету – 1:1! Максим забив перший гол Полтави в УПЛ. Точніше, перший гол у ворота суперника :)

На жаль, чогось цікавішого до перерви вболівальники не побачили. Рух взагалі обмежився двома ударами, серйозно відставши від суперника за цим показником. Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, що може служити компліментом для Полтави.

Другий тайм теж не тішив загостреннями. Найцікавіші події у перші півгодини – це травма Марусича й епічний вихід Шаповала на заміну. Святослав з'явився на 54-й хвилині, отримав жовту за фол проти Пастуха на 64-й, а на 70-й відмахнувся в Підгурського й отримав другу жовту! Гості залишились у меншості.

У більшості Рух очікувано додав, хоча небезпечного моменту довелося чекати аж до 80-ї хвилини. Героєм львів'ян міг стати Притула, який з дистанції вгатив у правий нижній – Полтаву врятувала стійка! Втім, на 86-й галичани таки забили зусиллями Романа.

Йому асистував Пастух, який відкрився під пас на лінію півкола, пожонглював м'ячем, розвернувся й скинув його Віталію. Фулбек же переклав сферу під ліву й класно пробив під дальню стійку. 2:1!

Полтава намагалася відігратись, однак нічого кращого за удар Кононова метрів з 20-ти не створила. Постріл пішов по центру й не був важким для Герети. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Івана Федика. Полтава дебютує з поразки.

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