Юнацька команда львів'ян закріпила лідерство у турнірній таблиці першості завдяки легкій перемозі над Інгульцем.

Чемпіонат України серед юнаків, перенесений 10 тур

Інгулець U-19 – Рух U-19 – 0:5

Голи: Непейпієв, 36, 46, Столярчук, 71, Кітела, 75 (пен.), Савчук, 79

Гра відбулась на штучному газоні в селі Володимирівка за 17 кілометрів від Петрового Кіровоградської області. Тиск з перших хвилин дав результат.

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Непейпієв відзначився двома голами – наприкінці першого тайму та на початку другого. Перевагу вдалось конвертували у ще три голи до фінального свистка. Це дозволило закріпити лідерство.

Львів'яни тепер випереджають однолітків з Динамо на 7 очок, а з Шахтаря – на 8.