Молодь Руха зустрічається з прімаверою міланського Інтера в рамках плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рух U-19 – Інтер U-19 стартує о 15:00 за київським часом. Через війну Рух не може приймати суперників в Україні, тому гра відбудеться в польській Стальовій Волі. Дивитися матч в прямому етері можна на каналі RUH TV (з допомогою сервісів MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та ASTRA.TV).

Рух радіє виходу на Інтер у Юнацькій лізі УЄФА – львів'яни виконували "ритуал" під час жеребкування

Рух пробився в Юнацьку лігу УЄФА, ставши чемпіоном України. Восени львів'яни пройшли Заглембе та Галатасарай в шляху чемпіонів. Інтер грав в основній сітці та посів друге місце в групі з Барселоною та Баварією. Переможець вийде в 1/8 фіналу.

Стартові склади команд

Рух: Герета – Кітела, Слюбик, Холод, Роман – Сапуга, Підгурський – Столярчук, Русяк, Добрянський – Панченко.

Запасні: Ванівський, Товарницький, Бойко, Квас, Касарда, Михальчук, Герега.

Інтер: Каллігаріс – Дзанотті, Кассама, Фонтанароза, Пеламатті – Карбоні, Станковіч, Камате – Овусу, Еспозіто, Ілієв.

Запасні: Ботіс, Незіревіч, Ді Маджо, Станте, Мартіні, Куратоло, Сарр.